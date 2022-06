Sarà l'estate degli incendi (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia è già nella morsa del fuoco. In Puglia brucia da 28 ore un bosco con fiamme che si sono propagate su 250 ettari di vegetazione. Nel Lazio a Roma al momento ci sono 9 roghi attivi, con 350 vigili del fuoco al lavoro, brucia Parco de Medici e l’Idroscalo di Ostia. Mentre sabato in Sardegna nell’Oristanese le fiamme hanno distrutto oltre 500 ettari di macchia e in Sicilia i canadair sono in azione sui dei roghi nella provincia palermitana a Partinico e Corleone. Fiamme che si propagano favorite dal caldo torrido e dalla sterpaglia senza dare nessuna tregua alle regioni impegnate con centinaia di uomini nelle operazioni di spegnimento. Dalle prime stime degli incendi si prospetta senza il rischio di essere smentiti una stagione ancora più terribile di quella del 2021 che è già stata la peggiore degli ultimi 15 anni. «Dai primi ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) L’Italia è già nella morsa del fuoco. In Puglia brucia da 28 ore un bosco con fiamme che si sono propagate su 250 ettari di vegetazione. Nel Lazio a Roma al momento ci sono 9 roghi attivi, con 350 vigili del fuoco al lavoro, brucia Parco de Medici e l’Idroscalo di Ostia. Mentre sabato in Sardegna nell’Oristanese le fiamme hanno distrutto oltre 500 ettari di macchia e in Sicilia i canadair sono in azione sui dei roghi nella provincia palermitana a Partinico e Corleone. Fiamme che si propagano favorite dal caldo torrido e dalla sterpaglia senza dare nessuna tregua alle regioni impegnate con centinaia di uomini nelle operazioni di spegnimento. Dalle prime stimesi prospetta senza il rischio di essere smentiti una stagione ancora più terribile di quella del 2021 che è già stata la peggioreultimi 15 anni. «Dai primi ...

