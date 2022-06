Roma, entrano in casa e lo addormentano: rapinato 49enne (Di martedì 28 giugno 2022) Ha fatto in tempo ad accorgersi che qualcuno era entrato in casa e a chiedere aiuto prima di cadere addormentato, vittima del gas narcotico che gli avevano somministrato i ladri. Ma, nonostante la richiesta di aiuto, il colpo è andato a segno lo stesso. Il furto è avvenuto ieri mattina a Roma, in un appartamento in zona casal Bruciato. Vittima un uomo di 49 anni, che ieri mattina intorno alle 6:00 ha avuto la “visita” in casa da parte di due sconosciuti. I malviventi sono entrati nell’abitazione e hanno asportato due portafogli, contenenti in tutto 1.000 euro in contanti. I vicini di casa, che avevano sentito la richiesta di aiuto e poi il trambusto, hanno chiamato il NUE 122. Sul posto è quindi arrivata una pattuglia della polizia del Commissariato S. Ippolito. Nessuna traccia dei malviventi L’uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Ha fatto in tempo ad accorgersi che qualcuno era entrato ine a chiedere aiuto prima di cadere addormentato, vittima del gas narcotico che gli avevano somministrato i ladri. Ma, nonostante la richiesta di aiuto, il colpo è andato a segno lo stesso. Il furto è avvenuto ieri mattina a, in un appartamento in zonal Bruciato. Vittima un uomo di 49 anni, che ieri mattina intorno alle 6:00 ha avuto la “visita” inda parte di due sconosciuti. I malviventi sono entrati nell’abitazione e hanno asportato due portafogli, contenenti in tutto 1.000 euro in contanti. I vicini di, che avevano sentito la richiesta di aiuto e poi il trambusto, hanno chiamato il NUE 122. Sul posto è quindi arrivata una pattuglia della polizia del Commissariato S. Ippolito. Nessuna traccia dei malviventi L’uomo ...

