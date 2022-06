Pallanuoto femminile, Italia in semifinale ai Mondiali Budapest 2022: data, canale, orario e diretta streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Il Setterosa vola in semifinale ai Mondiali di Budapest 2022. La Nazionale femminile di Pallanuoto del Ct Carlo Silipo ha superato la Francia ai quarti di finale, avvicinandosi così alla zona medaglie. Ora le azzurre devono attendere il risultato di Stati Uniti-Spagna per scoprire la prossima avversaria, che le dividerà dalla finalissima che assicura il podio. La semifinale dell’Italia è in programma alle ore 16.00 di giovedì 30 giugno a Budapest. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. Pallanuoto femminile: TUTTI I RISULTATI TABELLONE Pallanuoto femminile PROGRAMMA Pallanuoto: ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Il Setterosa vola inaidi. La Nazionaledidel Ct Carlo Silipo ha superato la Francia ai quarti di finale, avvicinandosi così alla zona medaglie. Ora le azzurre devono attendere il risultato di Stati Uniti-Spagna per scoprire la prossima avversaria, che le dividerà dalla finalissima che assicura il podio. Ladell’è in programma alle ore 16.00 di giovedì 30 giugno a. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e: TUTTI I RISULTATI TABELLONEPROGRAMMA: ...

Pubblicità

infoitsport : PALLANUOTO FEMMINILE, tabellone Mondiali Budapest 2022: gli accoppiamenti - infoitsport : Pallanuoto femminile, Carlo Silipo: 'Dobbiamo cambiare passo se vogliamo arrivare alla finale' - infoitsport : Italia-Francia oggi, Mondiali pallanuoto femminile: dove vederla in tv - infoitsport : Pallanuoto femminile, Italia-Francia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Mondiali Budap… - infoitsport : LIVE - Italia-Francia 17-7: quarti di finale pallanuoto femminile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA -