Milano, suv contromano in autostrada: due morti, bambino di 4 anni grave in ospedale (Di martedì 28 giugno 2022) Tragico incidente sulla A7 Milano-Genova. Un uomo percorreva l’autostrada in contromano: non si è potuto evitare il peggio. La tragedia è stata inevitabile sulla A7 che collega Milano a Genova. Nel pomeriggio di domenica 26 giugno, intorno alle ore 15, un uomo a bordo di un Suv si è scontrato con un’auto guidata da una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 giugno 2022) Tragico incidente sulla A7-Genova. Un uomo percorreva l’in: non si è potuto evitare il peggio. La tragedia è stata inevitabile sulla A7 che collegaa Genova. Nel pomeriggio di domenica 26 giugno, intorno alle ore 15, un uomo a bordo di un Suv si è scontrato con un’auto guidata da una L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

RedazioneLaNews : #Milano Incidente sull'autostrada Milano-Genova: Suv in contromano. Due morti, ferito un bimbo - lisameyerildra1 : Vado a sborsare 934 euro per l’assicurazione che mi protegga in caso di colpa Gli assicuratori sicuramente girano… - News24_it : Incidente sull'autostrada Milano-Genova: Suv in contromano. Due morti, ferito un bimbo - - franser_real : Suv contromano in autostrada: due morti e tre feriti sulla A7 - antonie85321896 : Suv contromano in autostrada: due morti e tre feriti sulla A7 -