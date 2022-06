Milano, Fedez e J-Ax per la prima volta dal loro litigio sono tornati insieme su un palco (Di martedì 28 giugno 2022) Era il 2016. Le mascherine erano cose da medici e infermieri, Mario Draghi era saldamente alla guida della Bce e il Regno Unito aveva appena deciso di uscire dell’Unione europea. Per la cronaca più leggera, Chiara Ferragni e Fedez non avevano ancora cominciato ad uscire insieme. In tutto questo il termonentone che passava in radio era Vorrei ma non Posto, di Fedez e J-Ax. I due avevano appena cominciato un progetto che andava ben oltre la musica: avevano anche NewTopia, una label dedicata alle nuove promesse e promettevano insieme di entrare a gamba tesa nel mercato discografico. Il progetto è culminato nel 2018 con un live allo standio di San Siro andato sold out. Poi è successo tutto il resto. I due hanno litigato, non si sono sentiti per anni e solo negli ultimi mesi sono ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Era il 2016. Le mascherine erano cose da medici e infermieri, Mario Draghi era saldamente alla guida della Bce e il Regno Unito aveva appena deciso di uscire dell’Unione europea. Per la cronaca più leggera, Chiara Ferragni enon avevano ancora cominciato ad uscire. In tutto questo il termonentone che passava in radio era Vorrei ma non Posto, die J-Ax. I due avevano appena cominciato un progetto che andava ben oltre la musica: avevano anche NewTopia, una label dedicata alle nuove promesse e promettevanodi entrare a gamba tesa nel mercato discografico. Il progetto è culminato nel 2018 con un live allo standio di San Siro andato sold out. Poi è successo tutto il resto. I due hanno litigato, non sisentiti per anni e solo negli ultimi mesi...

