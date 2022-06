Maura Gancitano. «La bellezza è fiorire secondo i nostri tempi» (Di martedì 28 giugno 2022) Lontano dagli obblighi di dover apparire in un certo modo, più vicino a sé, al proprio sentire e a un’idea di bellezza che sia prendersi cura e scoperta. La filosofa co-fondatrice di Tlon arriva al festival «Migliori di così» di Nembro il 1° luglio con il suo libro «Specchio delle mie brame – La prigione della bellezza». Un viaggio alle origini dei canoni di bellezza, tra storia, società e cultura e un manifesto di fioritura personale, un invito ad abbracciare la propria unicità al di fuori di gabbie troppo strette Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 giugno 2022) Lontano dagli obblighi di dover apparire in un certo modo, più vicino a sé, al proprio sentire e a un’idea diche sia prendersi cura e scoperta. La filosofa co-fondatrice di Tlon arriva al festival «Migliori di così» di Nembro il 1° luglio con il suo libro «Specchio delle mie brame – La prigione della». Un viaggio alle origini dei canoni di, tra storia, società e cultura e un manifesto di fioritura personale, un invito ad abbracciare la propria unicità al di fuori di gabbie troppo strette

