Ischia | Cassandra investita e uccisa | 26enne arrestata per omicidio stradale

È stata arrestata per omicidio stradale la 26enne che questa mattina a Ischia ha investito e ucciso Cassandra Mele, maresciallo maggiore dell'Esercito di 37 anni. La donna era a bordo della sua bicicletta quando è stata presa in pieno dall'auto guidata dalla giovane ischitana. Cassandra è morta sul colpo. Il violento impatto, frontale, non le

