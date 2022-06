I cittadini dei comuni Flegrei uniti per riappropriarsi del territorio (Di martedì 28 giugno 2022) Si è tenuto a Quarto, presso la casa della cultura “Aurora”, il primo incontro pubblico del movimento Free Quarto. L’incontro dal tema “Un Passo alla Volta” intende tracciare un percorso per una svolta politica delle comunità flegree, restituendo il territorio ai cittadini e sottraendolo dalla logica clientelare che determina le scelte nelle urne. Sono intervenuti: Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 28 giugno 2022) Si è tenuto a Quarto, presso la casa della cultura “Aurora”, il primo incontro pubblico del movimento Free Quarto. L’incontro dal tema “Un Passo alla Volta” intende tracciare un percorso per una svolta politica delletà flegree, restituendo ilaie sottraendolo dalla logica clientelare che determina le scelte nelle urne. Sono intervenuti: Il Blog di Giò.

Pubblicità

CarloCalenda : Il derby dx/sx oggi interessa minoranza dei cittadini. Non poteva essere diversamente dopo una legislatura folle in… - reportrai3 : - I sindaci sono stati o sono sotto scacco di fattori esterni? - Questo sindaco non ci piace. Per tre giorni basta… - g_brescia : Ok della commissione #Giustizia alla #depenalizzazione della coltivazione domestica di 4piantine di #cannabis. Gara… - NinoPicciolo : @mbartolotta63 Così come non risponde neanche il call center alle chiamate dei cittadini - Read2morrow : L'ultima pagliacciata di @ITAAirways. Rispondono tre ore dopo l'imbarco... Pensateci bene quando prenotate un volo.… -