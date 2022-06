“Ho deciso così”. Lino Guanciale, doccia fredda per lui e il suo pubblico: l’annuncio ufficiale (Di martedì 28 giugno 2022) Lino Guanciale e la Rai, un binomio che sembrava perfetto almeno fino a ora. Infatti, è stata comunicata una notizia che sicuramente farà rimanere con l’amaro in bocca il suo pubblico. Nessuno si aspettava una decisione del genere, eppure si è materializzato l’epilogo peggiore. Durissimo colpo per l’attore e per i suoi telespettatori, che dovranno necessariamente accettare questa triste novità e cercare di ritrovare nuovi stimoli per il futuro. l’annuncio è ufficiale e passi indietro non ce ne saranno. Lino Guanciale e la Rai, arriva una news davvero inaspettata. Invece, a livello personale, alcuni mesi fa ha avuto una novità straordinaria. Lui è diventato papà per la prima volta. È un maschietto, proprio come sosteneva il sito Whoopsee, e si chiama Pietro il primo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)e la Rai, un binomio che sembrava perfetto almeno fino a ora. Infatti, è stata comunicata una notizia che sicuramente farà rimanere con l’amaro in bocca il suo. Nessuno si aspettava una decisione del genere, eppure si è materializzato l’epilogo peggiore. Durissimo colpo per l’attore e per i suoi telespettatori, che dovranno necessariamente accettare questa triste novità e cercare di ritrovare nuovi stimoli per il futuro.e passi indietro non ce ne saranno.e la Rai, arriva una news davvero inaspettata. Invece, a livello personale, alcuni mesi fa ha avuto una novità straordinaria. Lui è diventato papà per la prima volta. È un maschietto, proprio come sosteneva il sito Whoopsee, e si chiama Pietro il primo ...

frances88451672 : RT @Shehrijan5: @pasquavil1 Rimane fino alla votazione cioè così deciso perché il popolo hanno votato M5S NON ha votato DRAGHI. IL P… - fabiiffa : Non ho mai capito perchè si perde tempo a screditare l’altro, a sottolineare cosa non ci piace, ad evidenziare che… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Kremenchuk Oh, ma quanto ha abbaiato forte questa NATO! Ha abbaiato così forte che Putin ha deciso di uccidere civili u… - Shehrijan5 : @pasquavil1 Rimane fino alla votazione cioè così deciso perché il popolo hanno votato M5S NON ha votato DRAG… - DisommaOrfeo : RT @ProfCampagna: #Kremenchuk Oh, ma quanto ha abbaiato forte questa NATO! Ha abbaiato così forte che Putin ha deciso di uccidere civili u… -