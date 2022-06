GdS – Il Real Madrid espone gli esuberi | ma non sempre ci vede giusto | Jovic e Asensio | ricordate i precedenti? | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-27 12:56:16 L’autorevole Gazzetta: Una squadra piena di stelle vuol dire automaticamente tanti giocatori bisognosi di spazio: illo sa bene, ma non per questo smette di investire le proprie risorse sul mercato, alla ricerca dei migliori profili per rimanere saldo in cima all’Olimpo del calcio mondiale. Quest’anno la lista dei giocatori in uscita dal Bernabeu è particolarmente interessante e offre alla Serie A nomi di assoluto valore, da rilanciare per dimostrare, come avvenuto svariate volte in passato, che fallire alla Casa Blanca non vuol dire non meritare i palcoscenici migliori. QUANTE STELLE IN ESUBERO – Il più vicino a raggiungere la Serie A è Luka, attaccante letteralmente oscurato da Benzema ma che ha fattore cose meravigliose all’Eintracht Francoforte; ...