Edoardo Bennato, la terribile storia della morte della compagna Paola Ferri e le accuse di omicidio colposo (Di martedì 28 giugno 2022) Pochi sanno che Edoardo Bennato nella sua vita, oltre a molte gioie (la carriera musicale, il successo, una figlia molto amata) ha vissuto molti anni fa un enorme dolore che lo segnò in maniera radicale. Nel 1995, in un incidente che lo coinvolse per primo, Bennato ha perso la compagna Paola Ferri, morta dopo 5 giorni di cure ospedaliere. Il cantautore è rimasto profondamente ferito da quell’avvenimento, che li ha segnato anche fisicamente. Edoardo Bennato e Paola Ferri: la sera dell’incidente, poi la morte Nel 1995 Paola Ferri aveva 23 anni ed era una studentessa di filosofia. Lei e Bennato stavano insieme da poco tempo: lui aveva chiuso da ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 giugno 2022) Pochi sanno chenella sua vita, oltre a molte gioie (la carriera musicale, il successo, una figlia molto amata) ha vissuto molti anni fa un enorme dolore che lo segnò in maniera radicale. Nel 1995, in un incidente che lo coinvolse per primo,ha perso la, morta dopo 5 giorni di cure ospedaliere. Il cantautore è rimasto profondamente ferito da quell’avvenimento, che li ha segnato anche fisicamente.: la sera dell’incidente, poi laNel 1995aveva 23 anni ed era una studentessa di filosofia. Lei estavano insieme da poco tempo: lui aveva chiuso da ...

Pubblicità

infoitsport : Il 21 e il 23/07 a Cagliari e Riola c’è Edoardo Bennato - alexcheche11 : O Edoardo Bennato - UsKtar : @edoardo_bennato stasera ci si becca!!!! - Stracci5 : @goldrake____ Non in ordine di intensità: Sequenze e frequenze - Battiato Sabrina - Einsturzende Neubaten Eight mil… - _ilFrancis : @crisalidemalva O è Edoardo Bennato (o Gianna Nannini, a seconda del proprio orientamento). -