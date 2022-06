Doppio colpo: la proposta fa tremare l’Inter (Di martedì 28 giugno 2022) l’Inter valuta le prossime mosse, oltre all’imminente ritorno di Romelu Lukaku: l’assalto del top club mette in guardia i nerazzurri Chiusa una stagione che ha portato due nuovi trofei nella… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 giugno 2022)valuta le prossime mosse, oltre all’imminente ritorno di Romelu Lukaku: l’assalto del top club mette in guardia i nerazzurri Chiusa una stagione che ha portato due nuovi trofei nella… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

vich1x : RT @sportli26181512: Lecce: doppio colpo in arrivo per Baroni: Victor Mendez e Jon Dagur Thorsteinsson, il primo centrocampista 22enne cile… - tuttoatalanta : ESCLUSIVA TA - Il Mantova lavora con la Dea per un doppio colpo - CesareDeServola : RT @TomoriEnjoyer: Vi giuro che se ci portano un doppio colpo de kateleare - ziyech mi faccio brillare in piazza duomo - CicognaCMercato : ????Il #Napoli tenta il doppio colpo: nel mirino #Brekalo del #Wolfsburg, valutato circa 10 mln e con un'esperienza l… - Maicuntent1986 : RT @TomoriEnjoyer: Vi giuro che se ci portano un doppio colpo de kateleare - ziyech mi faccio brillare in piazza duomo -