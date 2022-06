“Con Pfizer e Moderna più rischi per il cuore, e i mix sono da evitare”: lo studio canadese (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Fino a poco tempo fa (ma in verità anche ora), ci si beccava l’accusa di «complottismo». Guai a toccare il sacro dogma del vaccino. Del resto, come aveva sentenziato un anno fa Mario Draghi, «se non ti vaccini, ti ammali e muori». Eppure, è già da tempo che il crimine di lesa maestà vaccinale è stato depenalizzato. Sarà che sempre più studi hanno incrinato la vulgata dispensata a reti unificate, con tante grazie di Pfizer e compagnia vaccinante. L’ultimo studio in ordine di tempo è stato condotto da una squadra di scienziati canadesi, che hanno presentato i loro risultati al Jama, cioè il Journal of american medical association. Che non è proprio il Corriere dei no-vax. Vaccini a mRna Analizzando un campione di 14,7 milioni di cittadini dell’Ontario, questi studiosi canadesi hanno rilevato che i vaccini a mRna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu – Fino a poco tempo fa (ma in verità anche ora), ci si beccava l’accusa di «complottismo». Guai a toccare il sacro dogma del vaccino. Del resto, come aveva sentenziato un anno fa Mario Draghi, «se non ti vaccini, ti ammali e muori». Eppure, è già da tempo che il crimine di lesa maestà vaccinale è stato depenalizzato. Sarà che sempre più studi hanno incrinato la vulgata dispensata a reti unificate, con tante grazie die compagnia vaccinante. L’ultimoin ordine di tempo è stato condotto da una squadra di scienziati canadesi, che hanno presentato i loro risultati al Jama, cioè il Journal of american medical association. Che non è proprio il Corriere dei no-vax. Vaccini a mRna Analizzando un campione di 14,7 milioni di cittadini dell’Ontario, questisi canadesi hanno rilevato che i vaccini a mRna ...

