"Chi sono i clienti di Briatore": l'ultima cannonata di Gino Sorbillo | Video (Di martedì 28 giugno 2022) “Flavio Briatore ha lanciato una provocazione, ma dietro ogni pizzeria c'è un progetto. Il nostro è popolare, basato su una pizza per tutti”. Così Gino Sorbillo è intervenuto ai microfoni de L'aria che tira, su La7. Uno dei più famosi pizzaioli napoletani non si è sottratto alla polemica sollevata da Briatore, ma ha deciso di rispondere senza gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ripreso dalle telecamere davanti a una classica pizza margherita, che fa pagare ai clienti 5 euro, Sorbillo ha sottolineato che “questa è la storia di Napoli, rappresenta il nostro coraggio, va difesa, tutelata e non oltraggiata”. “Magari il suo locale - ha aggiunto riferendosi a Briatore - è rivolto a un certo tipo di clientela, molti suoi amici possono permettersi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Flavioha lanciato una provocazione, ma dietro ogni pizzeria c'è un progetto. Il nostro è popolare, basato su una pizza per tutti”. Cosìè intervenuto ai microfoni de L'aria che tira, su La7. Uno dei più famosi pizzaioli napoletani non si è sottratto alla polemica sollevata da, ma ha deciso di rispondere senza gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ripreso dalle telecamere davanti a una classica pizza margherita, che fa pagare ai5 euro,ha sottolineato che “questa è la storia di Napoli, rappresenta il nostro coraggio, va difesa, tutelata e non oltraggiata”. “Magari il suo locale - ha aggiunto riferendosi a- è rivolto a un certo tipo di clientela, molti suoi amici pospermettersi di ...

