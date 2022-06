Buen Camino … tra i rifiuti

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 28 giugno 2022) MONREALE –è l’augurio che i pellegrini di tutte le nazionalità si scambiano quando si incontrano nel corso di un qualsiasi cammino. Che sia quello di Compostela, o della Francigena, o dell’itinerarium Rosaliae, tedeschi, norvegesi, spagnoli augurano a chi incrociano con zaino in spalla di assaporare quanto di bello il cammino può offrire. Dall’aspetto spirituale a quello sociale a quello naturalistico. È un vero peccato che chi decide di percorrere l’Itinerarium Rosaliae o la via Francigena si troverà si ad apprezzare le bellezze di Monreale, ma inevitabilmente dovrà confrontarsi con una delle piaghe del nostro territorio: i. L’Itinerarium Rosaliae lo porterà inevitabilmente a costeggiare i cumuli diabbandonati di via Linea Ferrata, in zona Spartiviolo (come si vede nella foto ...