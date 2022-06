Wimbledon 2022, Day 1: cancellati tutti i quarti match in programma sui campi secondari (Di lunedì 27 giugno 2022) Splende il sole in questi minuti sui campi di Wimbledon, ma la pioggia caduta durante la prima parte del pomeriggio ha costretto gli organizzatori a qualche cambio di programma. È appena arrivata l’ufficialità della cancellazione di tutti i quarti match di giornata, che sono quindi rinviati alla giornata di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Splende il sole in questi minuti suidi, ma la pioggia caduta durante la prima parte del pomeriggio ha costretto gli organizzatori a qualche cambio di. È appena arrivata l’ufficialità della cancellazione didi giornata, che sono quindi rinviati alla giornata di domani. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : Fateci divertire, ragazzi!! ???????? Sinner lancia la volata a Berrettini -> - SuperTennisTv : ?? Si alza il sipario su #Wimbledon 2022! ?? Ecco gli italiani che faranno oggi il loro esordio ?? #tennis - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - sportface2016 : #Wimbledon2022: la pioggia cancella tutti i quarti match odierni in programma sui campi secondari - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Fabio Fognini prova a sfatare la maledizione di Wimbledon, torneo che non gli ha mai regalato gli ot… -