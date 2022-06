Siccità: a Milano chiuse le fontane del centro (Di lunedì 27 giugno 2022) Prime fontane chiuse a Milano da stamani dopo che il sindaco, Giuseppe Sala, ha emanato un'ordinanza per far fronte all'emergenza Siccità. Sono chiuse solo le fontane collegate all'acquedotto, quelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Primeda stamani dopo che il sindaco, Giuseppe Sala, ha emanato un'ordinanza per far fronte all'emergenza. Sonosolo lecollegate all'acquedotto, quelle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Contro la siccità scende in campo, con la preghiera, anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Invoch… - fanpage : Resta senz'acqua la Lombardia. La siccità ha fatto sparire fiumi e gran parte di alcuni laghi della regione. Tra le… - SkyTG24 : Siccità in Lombardia, Enel: “L’acqua per l’uso agricolo è finita” - avv_gr : RT @Zznatyss: @tradori @matteosalvinimi Digli pure che a Milano ,ha piovuto ,ma è stato zitto ,per continuare il terrorismo mediatico di em… - dolores20943592 : RT @Zznatyss: @tradori @matteosalvinimi Digli pure che a Milano ,ha piovuto ,ma è stato zitto ,per continuare il terrorismo mediatico di em… -