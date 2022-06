Putin sarà presente al G20 in Indonesia a novembre

(Di lunedì 27 giugno 2022)ufficialmenteal prossimo G20 che si terrà sull’isola di Bali, in, dal 15 al 162022. A comunicarlo dal Cremlino è il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Von der Leyen: “Dobbiamo pensare molto bene se vogliamo paralizzare il G20. Io non sono per questa opzione” Vladimiral prossimo G20, lo annuncia il consigliere presidenziale Photo Credits rainews.itLa presenza di Vladimiral prossimo G20 è ufficiale. Il presidente russoal prossimo incontro del Gruppo dei Venti che si terrà sull’isola di Bali, in, dal 15 al 162022. La notizia è stata comunicata dal ...

