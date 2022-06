Per L’Equipe Berrettini è il secondo favorito a Wimbledon, solo Djokovic gli è davanti (Di lunedì 27 giugno 2022) Inizia il torneo di Wimbledon che è sempre Wimbledon anche se quest’anno non assegnerà punti Atp (lo ha deciso l’Atp dopo l’esclusione dei tennisti russi da parte degli organizzatori). L’Equipe dà i propri favoriti e Matteo Berrettini è il secondo favorito per il quotidiano sportivo francese. davanti a lui c’è solo Djokovic. Nadal è dietro. Ecco cosa scrive L’Equipe del tennista romano che invece nel tabellone è testa di serie numero 8: Da due stagioni è difficile fare meglio di Matteo Berrettini sull’erba. Rientrato a Stoccarda dopo un’operazione alla mano sinistra, l’italiano non ha perso tempo. Ha vinto in Germania e poi al Queen’s, ha una sola sconfitta sull’erba in 21 partite nel 2021-2022 (nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) Inizia il torneo diche è sempreanche se quest’anno non assegnerà punti Atp (lo ha deciso l’Atp dopo l’esclusione dei tennisti russi da parte degli organizzatori).dà i propri favoriti e Matteoè ilper il quotidiano sportivo francese.a lui c’è. Nadal è dietro. Ecco cosa scrivedel tennista romano che invece nel tabellone è testa di serie numero 8: Da due stagioni è difficile fare meglio di Matteosull’erba. Rientrato a Stoccarda dopo un’operazione alla mano sinistra, l’italiano non ha perso tempo. Ha vinto in Germania e poi al Queen’s, ha una sola sconfitta sull’erba in 21 partite nel 2021-2022 (nella ...

