Paltrinieri argento iridato nei 5 chilometri (Di lunedì 27 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ecco l'argento della consacrazione. Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo nella staffetta 4×1,5 km di ieri, sale di un gradino nel podio nella 5 chilometri iridata, sul Lupa Lake, in Ungheria, lasciando spazio solo all'olimpionico tedesco Florian Wellbrock, che si impone per la prima volta nella distanza iridata, chiudendo in 52?48. Il ventisettenne emiliano, Coopernuoto – Fiamme Oro, campione del mondo dei 1500 stile libero domenica, nonchè bronzo olimpico nella 10 chilometri e mai a medaglia individuale iridata, fa una gara in scia del tedesco e chiude in 52?52, a +3?9 da Wellbrock. Completa il podio l'ucraino vicecampione olimpico dei 1500 stile libero Mychailo Romanchuk, per la prima volta in una gara di fondo, che arriva terzo, staccato di 25?1 dal vincitore e compagno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ecco l'della consacrazione. Gregorio, dopo il bronzo nella staffetta 4×1,5 km di ieri, sale di un gradino nel podio nella 5iridata, sul Lupa Lake, in Ungheria, lasciando spazio solo all'olimpionico tedesco Florian Wellbrock, che si impone per la prima volta nella distanza iridata, chiudendo in 52?48. Il ventisettenne emiliano, Coopernuoto – Fiamme Oro, campione del mondo dei 1500 stile libero domenica, nonchè bronzo olimpico nella 10e mai a medaglia individuale iridata, fa una gara in scia del tedesco e chiude in 52?52, a +3?9 da Wellbrock. Completa il podio l'ucraino vicecampione olimpico dei 1500 stile libero Mychailo Romanchuk, per la prima volta in una gara di fondo, che arriva terzo, staccato di 25?1 dal vincitore e compagno di ...

