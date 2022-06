Mahrez rinnova col City: l’ingaggio è maxi. Le ultime (Di lunedì 27 giugno 2022) sul futuro dell’esterno algerino Stando a quanto riferito dal The Sun Riyad Mahrez sarebbe prossimo al rinnovo col Manchester City, di cui continuerà ad essere un dei giocatori chiave. Il contratto in scadenza nel 2023 sarà ritoccato e gli permetterà di guadagnare la bellezza di 9 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) sul futuro dell’esterno algerino Stando a quanto riferito dal The Sun Riyadsarebbe prossimo al rinnovo col Manchester, di cui continuerà ad essere un dei giocatori chiave. Il contratto in scadenza nel 2023 sarà ritoccato e gli permetterà di guadagnare la bellezza di 9 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

