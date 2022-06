Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser belli scatenati alle nozze degli amici (Di lunedì 27 giugno 2022) Foto romantiche al tramonto sulla spiaggia con un bacio appassionato a sancire l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia di innamorati, nata nella Casa del Grande Fratello, partecipa alle nozze degli amici Simone e Giulia, sull’arenile di Punta Ala e si lascia andare al romanticismo. La sorella di Belen con un abito rosso fuoco scollato e dallo spacco intrigante, lui in completo chiaro. belli come il sole, hanno letteralmente infuocato la spiaggia dell’Argentario. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 27 giugno 2022) Foto romantiche al tramonto sulla spiaggia con un bacio appassionato a sancire l’amore tra. La coppia di innamorati, nata nella Casa del Grande Fratello, partecipaSimone e Giulia, sull’arenile di Punta Ala e si lascia andare al romanticismo. La sorella di Belen con un abito rosso fuoco scollato e dallo spacco intrigante, lui in completo chiaro.come il sole, hanno letteralmente infuocato la spiaggia dell’Argentario.

