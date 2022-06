Saper parlare e gestire la relazione con studenti e genitori, potenzia il tuo modo di comunicare con 4 corsi ad iscrizione e fruizione gratuita (Di domenica 26 giugno 2022) corsi di formazione professionale per docenti, organizzati e certificati da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno dei corsi sono gratuite. Al termine dei corsi, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 giugno 2022)di formazione professionale per docenti, organizzati e certificati da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016. L’e ladei video presenti all’interno deisono gratuite. Al termine dei, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del corso. L'articolo .

Pubblicità

daniele19921 : RT @SacraScrittura: Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. (Colossesi 4, 6) - mariamworldart : RT @SacraScrittura: Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. (Colossesi 4, 6) - andreasimari : RT @SacraScrittura: Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. (Colossesi 4, 6) - giomo2 : RT @SacraScrittura: Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. (Colossesi 4, 6) - Annalis69965235 : RT @SacraScrittura: Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. (Colossesi 4, 6) -