Rinnovi Maldini e Massara, Criscitiello attacca: “Non succede nemmeno in Serie C!” (Di domenica 26 giugno 2022) Continua a tenere banco in casa Milan la situazione legata ai Rinnovi di Maldini e Massara, tra gli artefici principali del meraviglioso progetto rossonero che ha portato alla conquista del diciannovesimo scudetto della storia del Diavolo. Maldini, Massara, MilanSecondo le ultime notizie della giornata odierna, pare che la firma sia ad un passo e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare addirittura tra lunedì e martedì. Una firma che in ogni caso arriva con troppo ritardo visto che senza di essa i rossoneri non hanno potuto operare con efficienza sul mercato e gli obiettivi principali, Botman e Renato Sanches, sono praticamente sfumati, salvo clamorosi colpi di scena. Intervenuto al programma radiofonico Tutti convocati, anche Michele Criscitiello ha commentato questa ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Continua a tenere banco in casa Milan la situazione legata aidi, tra gli artefici principali del meraviglioso progetto rossonero che ha portato alla conquista del diciannovesimo scudetto della storia del Diavolo., MilanSecondo le ultime notizie della giornata odierna, pare che la firma sia ad un passo e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare addirittura tra lunedì e martedì. Una firma che in ogni caso arriva con troppo ritardo visto che senza di essa i rossoneri non hanno potuto operare con efficienza sul mercato e gli obiettivi principali, Botman e Renato Sanches, sono praticamente sfumati, salvo clamorosi colpi di scena. Intervenuto al programma radiofonico Tutti convocati, anche Micheleha commentato questa ...

Pubblicità

DiMarzio : .@acmilan: contatti in corso per i rinnovi di #Maldini e #Massara - PietroMazzara : Ieri qualche segnale positivo, adesso le prime conferme sui rinnovi imminenti di #Maldini e #Massara (che hanno tra… - CNF_2003 : RT @NicoSchira: Nelle prossime ore attese le firme sui rinnovi con l’#ACMilan di Paolo #Maldini e Ricky #Massara. I tempi si sono dilatati… - gianlutanci : RT @Insider1899: Domani le firme sui contratti, tra martedì e mercoledì l'annuncio dei rinnovi in dirigenza. Ha vinto la 'linea #Maldini':… - Gardenia11_1 : RT @NicoSchira: Nelle prossime ore attese le firme sui rinnovi con l’#ACMilan di Paolo #Maldini e Ricky #Massara. I tempi si sono dilatati… -