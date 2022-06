Papa Francesco chiede la fine delle violenze in Ecuador e Ucraina (Di domenica 26 giugno 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Durante l’Angelus di oggi, 26 giugno, Papa Francesco ha voluto rivolgere il suo pensiero alla situazione in Ecuador e in Ucraina. Il pontefice ha chiesto che in entrambe le nazioni cessino le violenze. Nel Paese sudamericano, infatti, sono in corso numerose manifestazioni e sono in corso le procedure di impeachment contro il capo dello Stato, mentre l’Ucraina e’ sotto attacco da diversi mesi da parte dell’esercito russo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 giugno 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Durante l’Angelus di oggi, 26 giugno,ha voluto rivolgere il suo pensiero alla situazione ine in. Il pontefice ha chiesto che in entrambe le nazioni cessino le. Nel Paese sudamericano, infatti, sono in corso numerose manifestazioni e sono in corso le procedure di impeachment contro il capo dello Stato, mentre l’e’ sotto attacco da diversi mesi da parte dell’esercito russo. L'articolo L'Opinionista.

