Mercato Juve, passi avanti con Di Maria: le news (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Juventus e Angel Di Maria più vicini. Secondo Sky Sport, la trattativa tra la società bianconera e l’esterno argentino, 34 anni, fa registrare progressi. Il giocatore, che si libera a parametro zero dal Paris Saint Germain, continua i contatti con la Juve e una fumata bianca si profila all’orizzonte. Di Maria, secondo news e rumors di Mercato, intende chiudere la carriera in Argentina. Prima, complici i Mondiali in programma a dicembre in Qatar, è pronto ad un’ultima avventura in Europa. Al centro dei discorsi con la Juve anche la durata del contratto: un accordo biennale consentirebbe alla società di usufruire dei benefici previsti dal decreto Crescita e di alleggerire l’impegno finanziario per l’ingaggio del giocatore. Con un contratto annuale, invece, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) –ntus e Angel Dipiù vicini. Secondo Sky Sport, la trattativa tra la società bianconera e l’esterno argentino, 34 anni, fa registrare progressi. Il giocatore, che si libera a parametro zero dal Paris Saint Germain, continua i contatti con lae una fumata bianca si profila all’orizzonte. Di, secondoe rumors di, intende chiudere la carriera in Argentina. Prima, complici i Mondiali in programma a dicembre in Qatar, è pronto ad un’ultima avventura in Europa. Al centro dei discorsi con laanche la durata del contratto: un accordo biennale consentirebbe alla società di usufruire dei benefici previsti dal decreto Crescita e di alleggerire l’impegno finanziario per l’ingaggio del giocatore. Con un contratto annuale, invece, ...

