Il G7 mette al bando l'oro russo (Di domenica 26 giugno 2022) Usa, Regno Unito, Canada e Giappone ne vieteranno l'importazione, per bloccare incassi per decine di miliardi di dollari per il Cremlino: "Colpirà al cuore la macchina da guerra di Putin" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 giugno 2022) Usa, Regno Unito, Canada e Giappone ne vieteranno l'importazione, per bloccare incassi per decine di miliardi di dollari per il Cremlino: "Colpirà al cuore la macchina da guerra di Putin"

