Cipollari vs Ricciarelli | Tina prende in giro Katia e lancia frecciatine

Leggi su biccy

(Di domenica 26 giugno 2022) Che tranon corra buon sangue è cosa nota. Le due donne infatti hanno litigato durante il programma di Simona Ventura Selfie Le Cose Cambiano (e come se cambiano). Durante il Grande Fratello Vip 6 la cantante lirica ha anche ricordato quell’episodio. “Oddio? No per l’amore di Dio. Quella donna mi ha trattato malissimo. No che non è mia amica. In pratica è successa una cosa in un programma di Canale Cinque. Urlava e mi ha detto che io mi davo delle arie perché sono una cantante lirica famosa e che per questo me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto: ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo di lei devo essere sincera”. Nei giorni scorsi laha detto di non ...