Challenger Milano, sconfitta in finale per Passaro: trionfa Coria (Di domenica 26 giugno 2022) finale amara per Francesco Passaro al Challenger di Milano. Sulla terra rossa italiana l’azzurro (n.254 al mondo) perde nell’ultimo atto del torneo contro l’argentino Federico Coria (n.70 del ranking) per 7-6(2) 6-4 e rimanda ancora una volta il suo primo trionfo in un torneo di questa importanza. Analizzando la partita, il primo set è stato ricco di emozioni, con Passaro che ha anche sprecato due set point sul 5-4. Coria è stato però bravo a non arrendersi e ad andare poi a prendersi il primo parziale al tie-break. Anche nel secondo set non è mancato l’equilibrio, ma sul 5-4 per l’argentino Passaro si è sciolto e ha ceduto il servizio, permettendo così al numero 70 del ranking di portare a casa il titolo. Wimbledon 2022, il sorteggio degli italiani: ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)amara per Francescoaldi. Sulla terra rossa italiana l’azzurro (n.254 al mondo) perde nell’ultimo atto del torneo contro l’argentino Federico(n.70 del ranking) per 7-6(2) 6-4 e rimanda ancora una volta il suo primo trionfo in un torneo di questa importanza. Analizzando la partita, il primo set è stato ricco di emozioni, conche ha anche sprecato due set point sul 5-4.è stato però bravo a non arrendersi e ad andare poi a prendersi il primo parziale al tie-break. Anche nel secondo set non è mancato l’equilibrio, ma sul 5-4 per l’argentinosi è sciolto e ha ceduto il servizio, permettendo così al numero 70 del ranking di portare a casa il titolo. Wimbledon 2022, il sorteggio degli italiani: ...

Pubblicità

infoitsport : Challenger di Milano, Paire dura un set. Brillano gli italiani - infoitsport : Challenger Milano, Darderi ai quarti: ora Coria. E il giapponese con la maglia del Milan… - infoitsport : Passaro in finale al Challenger di Milano. Sfiderà Coria per il titolo - infoitsport : Challenger Milano 2022: Passaro vola in finale, tra lui e il primo titolo c'è Coria - infoitsport : Passaro-Coria in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Challenger Milano 2022 -