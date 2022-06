Calciomercato Verona: accellerata per Djuric della Salernitana (Di domenica 26 giugno 2022) Calciomercato Verona, gli scaligeri superano la Fiorentina per Djuric, che andrà via a zero dalla Salernitana Il Verona spinge sull’acceleratore per Djuric. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’attaccante ha salutato la Salernitana e si prepara a trovare una nuova squadra. L’Hellas Verona adesso sarebbe la squadra più vicina a lui, dopo che la Fiorentina ha deciso di puntare su Jovic del Real Madrid e ha pronto per il serbo ex Salernitana una proposta superiore ai due anni di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022), gli scaligeri superano la Fiorentina per, che andrà via a zero dallaIlspinge sull’acceleratore per. Come riportato da Alfredo Pedullà, l’attaccante ha salutato lae si prepara a trovare una nuova squadra. L’Hellasadesso sarebbe la squadra più vicina a lui, dopo che la Fiorentina ha deciso di puntare su Jovic del Real Madrid e ha pronto per il serbo exuna proposta superiore ai due anni di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

