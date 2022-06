Ballottaggio Ardea tra Zito e Cremonini: affluenze in diretta (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza del Ballottaggio ad Ardea, tra i due candidati Zito e Cremonini, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono ritornati alle urne e ora dovranno decidere il Primo Cittadino, quello che ‘governerà’ la città per i prossimi 5 anni e andrà a sostituire Mario Savarese. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo Sindaco. Quanti elettori hanno votato ad Ardea alle 12? I primi dati sull’affluenza al Ballottaggio sono stati pubblicati alle ore 12.00 di stamattina: ha votato l’11.14% degli aventi diritto pari a 4.221 votanti su 37.903 elettori. Si mantiene basso il trend di chi è andato a votare: ricordiamo che al primo turno hanno votato solo il 40,9% degli aventi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022) Affluenza delad, tra i due candidati, alle ore 12. I cittadini, infatti, dopo il primo turno del 12-13 giugno, sono ritornati alle urne e ora dovranno decidere il Primo Cittadino, quello che ‘governerà’ la città per i prossimi 5 anni e andrà a sostituire Mario Savarese. Alle 7 di questa mattina, domenica 26 giugno, si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del nuovo Sindaco. Quanti elettori hanno votato adalle 12? I primi dati sull’affluenza alsono stati pubblicati alle ore 12.00 di stamattina: ha votato l’11.14% degli aventi diritto pari a 4.221 votanti su 37.903 elettori. Si mantiene basso il trend di chi è andato a votare: ricordiamo che al primo turno hanno votato solo il 40,9% degli aventi ...

