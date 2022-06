Atletica, Alessandro Sibilio si infortuna! Cos’è successo ai Campionati Italiani: problema muscolare sui 400, vince Scotti (Di domenica 26 giugno 2022) Alessandro Sibilio era uno degli uomini più attesi della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di Atletica leggera, ma purtroppo la giornata non ha sorriso al fuoriclasse campano, finalista nei 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne si è ritirato in prossimità della seconda curva dell’atto conclusivo sui 400 metri piani: si vedeva chiaramente che l’azzurro era in difficoltà, la partenza non era stata delle migliori e non riusciva ad accelerare come si aspettava. Alessandro Sibilio si è rialzato con una smorfia di dolore e, al termine della gara, è stato accompagnato a braccio a bordo pista. Il calzoncino era alzato e sul quadricipite sinistro si è notato un taping, che invece ieri non era presente. Sulla coscia dell’atleta è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)era uno degli uomini più attesi della seconda giornata deiAssoluti 2022 dileggera, ma purtroppo la giornata non ha sorriso al fuoriclasse campano, finalista nei 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne si è ritirato in prossimità della seconda curva dell’atto conclusivo sui 400 metri piani: si vedeva chiaramente che l’azzurro era in difficoltà, la partenza non era stata delle migliori e non riusciva ad accelerare come si aspettava.si è rialzato con una smorfia di dolore e, al termine della gara, è stato accompagnato a braccio a bordo pista. Il calzoncino era alzato e sul quadricipite sinistro si è notato un taping, che invece ieri non era presente. Sulla coscia dell’atleta è stato ...

