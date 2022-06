A 12 anni alla guida di una Smart: multa da 6mila euro per i genitori - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Bambino guida un motoscafo, terzo caso nel Golfo di Napoli: i video diventano virali Arzano (Napoli), 26 giugno 2022 - Una multa da 6mila euro ai genitori del 12enne che in un video pubblicato su Tik -... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Bambinoun motoscafo, terzo caso nel Golfo di Napoli: i video diventano virali Arzano (Napoli), 26 giugno 2022 - Unadaaidel 12enne che in un video pubblicato su Tik -...

Pubblicità

rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - gippu1 : Gregorio #Paltrinieri nella leggenda dello sport italiano - come se non ci fosse già da anni, del resto. Ha fatto u… - Giorgiolaporta : “Ma come è venuto in mente alla #Nato di mettere i missili in casa di #Putin? Un magistrale Bruno #Vespa di qualche… - badterry22 : porterò questo concerto dentro per sempre, è stato tutto così magico dal primo minuto fino alla fine, attendere tut… - SearchingANick : RT @GenCar5: Il giudice Clarence Thomas, in carica da 31 anni (Bush sr.), è convinto di essere stato nominato da dio alla Corte Suprema USA… -