Un altro top player raggiungerà Chiellini in America: è fatta (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo l’acquisto di Giorgio Chiellini, i Los Angeles FC non si fermano: in arrivo un altro calciatore europeo. Si tratta di un grandissimo attaccante: Gareth Bale. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è fatta per l’arrivo del gallese in America. L’attaccante, classe 1989, ha chiuso la sua lunga esperienza al Real Madrid e lascerà l’Europa per sbarcare in MLS. Bale ha trovato l’accordo con i Los Angeles FC per un contratto annuale fino al 2023 e l’opzione per il rinnovo di un altro anno inclusa. Gareth Bale Real Madrid Gareth Bale era arrivato al Real Madrid nel 2013 dal Tottenham per 100 milioni di Euro ed è tra i giocatori più vittoriosi della storia dei blancos. Con la finale di Parigi del 28 maggio scorso, ha raggiunto 5 Champions League, in diverse finali è stato protagonista, 4 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo l’acquisto di Giorgio, i Los Angeles FC non si fermano: in arrivo uncalciatore europeo. Si tratta di un grandissimo attaccante: Gareth Bale. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, èper l’arrivo del gallese in. L’attaccante, classe 1989, ha chiuso la sua lunga esperienza al Real Madrid e lascerà l’Europa per sbarcare in MLS. Bale ha trovato l’accordo con i Los Angeles FC per un contratto annuale fino al 2023 e l’opzione per il rinnovo di unanno inclusa. Gareth Bale Real Madrid Gareth Bale era arrivato al Real Madrid nel 2013 dal Tottenham per 100 milioni di Euro ed è tra i giocatori più vittoriosi della storia dei blancos. Con la finale di Parigi del 28 maggio scorso, ha raggiunto 5 Champions League, in diverse finali è stato protagonista, 4 ...

