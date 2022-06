Ucraina | Salzano SIMEST | al via finanziamenti per imprese colpite

(Di sabato 25 giugno 2022) "Dal 12 luglioè pronta ad aiutare leitaliane esportatrici il cui fatturato ha risentito particolarmente del conflitto in. Inoltre, a partire dalla seconda metà di settembre, ...

Pubblicità

Agenzia askanews

...italiane esportatrici il cui fatturato ha risentito particolarmente del conflitto in. ... lo ha annunciato il presidente di SIMEST, Pasquale, intervenuto al 51esimo Convegno dei Giovani ...... ai microfoni di TV7 si è detto fortemente preoccupato dal conflitto bellico "Russia -", ... Sentiamo l'intervista realizzata da AlfredoRoma, 25 giu. (askanews) - "Dal 12 luglio SIMEST è pronta ad aiutare le imprese italiane esportatrici il cui fatturato ha risentito particolarmente del conflitto in Ucraina. Inoltre, a partire ..."Dal 12 luglio Simest è pronta ad aiutare le imprese italiane esportatrici il cui fatturato ha risentito particolarmente del conflitto in Ucraina". Il presidente di Pasquale Salzano lo dice alla plate ...