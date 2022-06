Uccisa in casa dal compagno davanti al bambino di 6 mesi: ”Così lei non potrà più parlargli male di me” (Di sabato 25 giugno 2022) Un femminicidio cruento, andato in scena a Rimini nelle prime ore del mattino. Una donna di 33 anni, di Roma, è stata Uccisa in località Bellariva. Sul posto la squadra mobile e il magistrato di turno. La donna, stando ai primi elementi delle indagini, avrebbe urlato e pregato in tutti i modi per far smettere il compagno. Ma non c’è stato nulla da fare: è morta davanti al proprio figlio di soli sei mesi. Un omicidio cruento, questa mattina È il fatto tremendo compiuto da un uomo di 47 anni, colui che in preda ad un raptus di follia ha ucciso la compagna nella prima mattinata di oggi, sabato 25 giugno, intorno alle 8.30 in via Rastelli, come riportato anche da Il Messaggero. I vicini, a quanto pare, hanno sentito tutto. Leggi anche: Femminicidio Roma: spara alla moglie dentro casa, poi veglia sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Un femminicidio cruento, andato in scena a Rimini nelle prime ore del mattino. Una donna di 33 anni, di Roma, è statain località Bellariva. Sul posto la squadra mobile e il magistrato di turno. La donna, stando ai primi elementi delle indagini, avrebbe urlato e pregato in tutti i modi per far smettere il. Ma non c’è stato nulla da fare: è mortaal proprio figlio di soli sei. Un omicidio cruento, questa mattina È il fatto tremendo compiuto da un uomo di 47 anni, colui che in preda ad un raptus di follia ha ucciso la compagna nella prima mattinata di oggi, sabato 25 giugno, intorno alle 8.30 in via Rastelli, come riportato anche da Il Messaggero. I vicini, a quanto pare, hanno sentito tutto. Leggi anche: Femminicidio Roma: spara alla moglie dentro, poi veglia sul ...

