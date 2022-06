Tito Boeri: "Contro l'inflazione le imprese riducano i profitti" (Di sabato 25 giugno 2022) Per l'economista "tutti devono dare il proprio contributo, anche i lavoratori ad alto reddito". E il governo? "Non bisogna dare indistintamente, gli aiuti devono essere selettivi, sostenendo le famiglie più povere" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 giugno 2022) Per l'economista "tutti devono dare il proprio contributo, anche i lavoratori ad alto reddito". E il governo? "Non bisogna dare indistintamente, gli aiuti devono essere selettivi, sostenendo le famiglie più povere"

Pubblicità

HuffPostItalia : Tito Boeri: 'Contro l'inflazione le imprese riducano i profitti' - QdSit : Tito Boeri e Sergio Rizzo hanno scritto un libro interessante intitolato“Riprendiamoci lo Stato”, in cui hanno coni… - angiuoniluigi : RT @repubblica: I commenti di oggi: La Bce e lo scudo delle illusioni [di Tito Boeri e Roberto Perotti] #21giugno - repubblica : I commenti di oggi: La Bce e lo scudo delle illusioni [di Tito Boeri e Roberto Perotti] #21giugno - sabribri1977 : RT @ChanceGardiner: Tito Boeri ex capo dell'INPS ha mandato i pensionati per strada e suo fratello architetto Stefano Boeri ha fatto le pan… -