Sinner-Wawrinka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Jannik Sinner sfiderà Stan Wawrinka al primo turno di Wimbledon 2022. Il tennista azzurro va a caccia della sua prima vittoria in carriera nello slam londinese ed affronta l’esperto Wawrinka, che sull’erba britannica in passato ha raggiunto i quarti di finale. I due si sono affrontati due volte in carriera, sempre sul cemento, e l’elvetico conduce 2-0 nei precedenti. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà Sinner a scendere in campo con i favori del pronostico. La priorità dell’altoatesino è ovviamente il fisico visti i problemi accusati nella prima parte di stagione e da poco al suo team si è aggiunto l’esperto Darren Cahill. Sia Sinner che Wawrinka hanno giocato un solo torneo prima di Wimbledon, rispettivamente l’Atp di Eastbourne e ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Janniksfiderà Stanal primo turno di. Il tennista azzurro va a caccia della sua prima vittoria in carriera nello slam londinese ed affronta l’esperto, che sull’erba britannica in passato ha raggiunto i quarti di finale. I due si sono affrontati due volte in carriera, sempre sul cemento, e l’elvetico conduce 2-0 nei precedenti. Secondo i bookmakers, tuttavia, saràa scendere in campo con i favori del pronostico. La priorità dell’altoatesino è ovviamente il fisico visti i problemi accusati nella prima parte di stagione e da poco al suo team si è aggiunto l’esperto Darren Cahill. Siachehanno giocato un solo torneo prima di, rispettivamente l’Atp di Eastbourne e ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Sorteggiato il main draw a Wimbledon: Matteo Berrettini è nella parte bassa, presidiata dal numero 2 Nadal. In alto… - sportal_it : Wimbledon, Nargiso avvisa Sinner: 'Occhio a Wawrinka' - TheTennisTalker : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani al primo turno ?? Sonego ???? vs Kudla ???? Musetti ???? vs Fritz ???? Berrettini ???? vs Garin ???? Vavassori ???? v… - VisconteLauzun : @GeorgeSpalluto Tranne Berrettini con il terraiolo Gatin le altre tutte partite molti difficili in primis Sinner ch… - 49MillionsTip : @Eurosport_IT Subito un derby, e Sinner vs Wawrinka. Peggio di così non poteva essere. -