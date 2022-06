Omicron | rischio 100 mila positivi al giorno a luglio Bassetti | «Non chiamatelo più Covid»

(Di sabato 25 giugno 2022) Non sarà, ancora, un’estate senza: il numero dei contagi giornalieri, quest’anno, segna un netto aumento rispetto al giugno 2020 e 2021. Se nel primo caso, infatti, i casi registrati al 25 giugno erano 296, e l’anno successivo 753, ieri il numero di nuovi contagi è stato 55.829, in lieve calo rispetto alprecedente, dove il dato era arrivato a 56.166. Protagonista della nuova ondata è la variante5, passata dal 16% dei casi al 34% nel giro di tre settimane. Ma secondo quanto dichiarato a Repubblica da Cesare Cislaghi, ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, la colpa non è della maggiore contagiosità di5: «La verità è che abbiamo abbassato le difese. Sono appena sceso da un treno con i ragazzi di ritorno dal mare. Tutti spensierati, senza mascherina. Il controllore non ...

