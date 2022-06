Nuoto sincronizzato | Mondiali Budapest 2022 | Italia argento strepitoso nell’highlight routine

Pubblicità

sportface2016 : +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO CONQUISTANO UN'ALTRA MEDAGLIA D'ORO NEL NUOTO SINCRONIZZATO, TRIONFO AZZU… - Agenzia_Ansa : Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro ai mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l'oro nel tec… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - MarcoR222 : RT @sportface2016: +++#Italia d'argento nell'highlight routine del nuoto sincronizzato ai Mondiali #FINABudapest2022: azzurre strepitose, s… - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Ansa: Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro ai mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l'oro nel tecnico l… -

AGI - Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono i nuovi campioni del mondo del libero del. Con 90.9667 punti, gli azzurri Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato la medaglia d'oro ai Campionati mondiali di Budapest precedendo il duo giapponese Sato Tomoka ...Bis d'oro per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero ai campionati del mondo didi Budapest. Gli azzurri, già iridati nel tecnico, trionfano anche nel libero con 90.9667 punti (27.2 per l'esecuzione, 36.6667 d'impressione artistica, 27.1 per la difficoltà). ...BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero concedono il bis ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l’oro conquistato nel duo misto tecnico lunedì scorso, la ...La coppia italiana del nuoto artistico trionfa ancora dopo il titolo nell'esercizio tecnico. I due si sono esibiti in una coreografia costruita sul brano "Beggin" dei Maneskin ...