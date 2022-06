Non funziona Stumble Guys il 25 giugno, non si avvia: stato dei server (Di sabato 25 giugno 2022) Purtroppo non funziona Stumble Guys oggi 25 giugno. Ci sono delle serie difficoltà con il titolo in questo sabato di inizio estate, così come confermato anche dal team di sviluppo del gioco in questi minuti. I problemi sono seri, visto che persiste una difficoltà nell’avvio di qualsiasi sessione per gli utenti. Stumble Guys è un party game multigiocatore di massa, un battle royale in cui un massimo di 32 giocatori si sfidano per superare i livelli. Ebbene. tutte le funzioni di gioco sono praticamente inibite in questa giornata. Il titolo non si avvia in alcun modo, nonostante i diversi tentativi. Il malfunzionamento riguarda sia la versione del game per dispositivi Android che iOS e dunque per iPhone, senza alcuna distinzione particolare. Le stesse ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Purtroppo nonoggi 25. Ci sono delle serie difficoltà con il titolo in questo sabato di inizio estate, così come confermato anche dal team di sviluppo del gioco in questi minuti. I problemi sono seri, visto che persiste una difficoltà nell’avvio di qualsiasi sessione per gli utenti.è un party game multigiocatore di massa, un battle royale in cui un massimo di 32 giocatori si sfidano per superare i livelli. Ebbene. tutte le funzioni di gioco sono praticamente inibite in questa giornata. Il titolo non siin alcun modo, nonostante i diversi tentativi. Il malmento riguarda sia la versione del game per dispositivi Android che iOS e dunque per iPhone, senza alcuna distinzione particolare. Le stesse ...

Pubblicità

silvia_sb_ : “Facciamo pace solo se fai tutto quello che dico io e mi dai tutto quello che voglio” non funziona neanche tra mamm… - _Nico_Piro_ : di Kyev (un pugile quindi abituato alla logica del KO che qui però non funziona perchè le riprese non sono 11 e il… - SimoneAlliva : Si fa fatica a credere che dopo 50 anni, ci sia ancora chi si alza una mattina e senza avere, si vede, altri proble… - ClaudioZavatti1 : RT @LRompicoglioni: Salvini dice che il reddito di Cittadinanza non funziona. Avrà spiegato come guadagnare con il Reddito di Parlamentare… - marmossonson : @frida_bandini Cu stu calor ci può stare, il fatto ti impasta i sapori tipo le ciuingam. Lo so che riduzione tipo m… -