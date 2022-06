MotoGP, previsioni meteo stravolte: sarà gara asciutta ad Assen (Di sabato 25 giugno 2022) Le previsioni meteo di Assen continuano a cambiare. La nota località olandese, sede dell’11mo atto del Motomondiale 2022, potrebbe regalare sorprese, uno dei tracciati più amati da tutti i protagonisti della principale categoria riservata alle due ruote. A differenza di quanto visto sino a ieri, il sole dovrebbe essere presente per la gara di domani. Una perturbazione è attesa nella notte, la condizione della pista non dovrebbe quindi discostarsi molto dai turni che abbiamo commentato quest’oggi. Sono attesi 20 gradi per le 14.00, orario in cui scatterà la tappa della MotoGP. Il maltempo è destinato a risparmiare anche la Moto2 e la Moto3, categorie che soprattutto venerdì hanno lottato con un tracciato oltremodo scivoloso. MotoGP, Francesco Bagnaia: “La pole qui vale tanto; non è una ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Ledicontinuano a cambiare. La nota località olandese, sede dell’11mo atto del Motomondiale 2022, potrebbe regalare sorprese, uno dei tracciati più amati da tutti i protagonisti della principale categoria riservata alle due ruote. A differenza di quanto visto sino a ieri, il sole dovrebbe essere presente per ladi domani. Una perturbazione è attesa nella notte, la condizione della pista non dovrebbe quindi discostarsi molto dai turni che abbiamo commentato quest’oggi. Sono attesi 20 gradi per le 14.00, orario in cui scatterà la tappa della. Il maltempo è destinato a risparmiare anche la Moto2 e la Moto3, categorie che soprattutto venerdì hanno lottato con un tracciato oltremodo scivoloso., Francesco Bagnaia: “La pole qui vale tanto; non è una ...

