Mondiali | oro di Paltrinieri nei 1500 sl

Pubblicità

Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Agenzia_Ansa : Secondo titolo mondiale per il Duo Misto azzurro ai mondiali di nuoto sincronizzato di Budapest. Dopo l'oro nel tec… - RaiNews : A Budapest gli atleti italiani hanno conquistato la medaglia d'oro superando una coppia giapponese e cinese - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: ORO E RECORD EUROPEO?? ???????Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest cancellando così l… - stranifattinews : Mondiali di nuoto, Paltrinieri oro nei 1500 metri stile libero. Per l’azzurro record europeo -

Clamorosa impresa di Gregorio Paltrinieri che domina la gara dei 1.500 stile libero aidi nuoto di Budapest, in testa dalla prima all'ultima vasca e fino a 100 metri dal traguardo con tempi da record del mondo. Chiude in 14'32'80, inavvicinabile per tutti gli altri. Per lui ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Altre medaglie per l'Italia del nuoto nell'ultima giornata deidi Budapest . Una di queste è d' argento e l'ha conquistata Benedetta Pilato , seconda ... l'è andato ...Gregorio Paltrinieri si riscatta e nei 1500 dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori nuotatori al mondo. Oro ai Mondiali per il 27enne di Carpi che sfiora il record del mondo. Mai così ...Roma, 25 giu. (askanews) - Fantastica Italia nella vasca di Budapest per i campionati del mondo di nuoto. Un fantastio Paltrineri è oro nei ...