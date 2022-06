Michael Fassbender è ora un vero pilota di auto da corsa (Di sabato 25 giugno 2022) Tra le notizie di attualità riguardanti le attività secondarie delle star di cui potresti non essere venuto ancora a conoscenza, spicca quella dell'attore Michael Fassbender che ha debuttato alla guida di una Porsche 911 RSR-19 per la Proton Competition nel nord-ovest della Francia, realizzando così il suo sogno di lunga data di gareggiare a Le Mans, la storica e prestigiosa gara endurance della durata di 24 ore. Durante questa competizione di resistenza, il due volte candidato all'Oscar ha condiviso la guida con l'australiano Matt Campbell e il canadese Zacharie Robichon. Non è semplice trascorrere 24 ore su strada. Per questo motivo, Fassbender si è allenato a lungo e ha documentato i suoi progressi in una serie di vlog sul canale YouTube di Porsche. Le cose, però, non sono andate come previsto: Fassbender e la sua ... Leggi su gqitalia (Di sabato 25 giugno 2022) Tra le notizie di attualità riguardanti le attività secondarie delle star di cui potresti non essere venuto ancora a conoscenza, spicca quella dell'attoreche ha debuttato alla guida di una Porsche 911 RSR-19 per la Proton Competition nel nord-ovest della Francia, realizzando così il suo sogno di lunga data di gareggiare a Le Mans, la storica e prestigiosa gara endurance della durata di 24 ore. Durante questa competizione di resistenza, il due volte candidato all'Oscar ha condiviso la guida con l'australiano Matt Campbell e il canadese Zacharie Robichon. Non è semplice trascorrere 24 ore su strada. Per questo motivo,si è allenato a lungo e ha documentato i suoi progressi in una serie di vlog sul canale YouTube di Porsche. Le cose, però, non sono andate come previsto:e la sua ...

Pubblicità

_im_stupid_af_ : @mavtarirsm NON SAPEVO CHE MICHAEL FASSBENDER AVESSE FATTO STE COSE. Io sono senza parole - ale_wonderland : michael fassbender problematic e io mi ero già affezionata che ridere perché sono tutti coglioni io non ce la faccio - ale_wonderland : ho appena scoperto che michael fassbender è problematic va bene devo cercare di scinderlo dal personaggio anche se… - b4squiatscrown : ho sognato di essere fidanzata con Michael Fassbender e ci stavamo facendo un giro per Londra incontrando sia perso… - SetheshEyethen : Ok, solo se si chiama Edward Rochester e possibilmente è Toby Stephens o Michael Fassbender. -