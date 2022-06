Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto a Lecce dove era impegnato in alcuni… - infoitinterno : Gravissimo incidente sul lavoro, grave 59enne - anteprima24 : ** #Incidente sul #Traghetto Moby, grave un 43enne di #Ischia ** - occhio_notizie : Ancora un grave incidente sul lavoro in #Lombardia - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Vettura si ribalta: a dare l'allarme il sistema di sicurezza. L'incidente alle 5 di mattina a San Genesio. Le persone… -

La dinamica delll'è ancora in fase di accertamento. La Protezione Civile, immediatamente intervenutaposto con la Polizia Locale ha disposto l'immediata chiusura al traffico del tratto ...Superato il bruttodel Mugello (in cui aveva rimediato la frattura della clavicola) e ... A differenza del giovanissimo Munoz, velocissimobagnato e svelto anche a incollarsi alla coda dei ...Un ufficiale di macchina del traghetto Moby Tommy è rimasto gravemente ferito da una porta stagna della sala macchine. L'ufficiale ha subito lo schiacciamento del bacino. (ANSA) ...Incidente questa mattina a Voltana: erano passate da poco le nove quando un uomo di 80 anni che stava guidando il trattore su via Stradone Bentivoglio, per cause ancora in fase d’accertamento, ha pers ...