Calciomercato.com – Atalantamania: Ederson e Pinamonti, volata europea! | Mercato (Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 15:30:00 Fermi tutti! La squadra bergamasca sta premendo forte sull'acceleratore. Finalmente ha scelto la sua strada, tra le tre vie tracciate da mister Gasperini. Non si resta fermi e si punta sì sui giovani, ma non dell'Atalanta (Scalvini a parte), quelli servono a monetizzare o a chiudere affari come contropartite. Acquisti di livello, di esperienza, ma con un potenziale di crescita. Per tornare subito in Europa. ENTRATE- Pronti, via, e i due nuovi uomini di Mercato nerazzurri, Congerton e D'Amico, calano sul piatto una cifra complessiva sui 55 milioni di euro. Pur senza alcuna uscita garantita, almeno per il momento. Venti milioni per riscattare Demiral dalla Juve e regalargli le redini della difesa futura, 15 milioni per rinforzare il centrocampo con Ederson, tecnica e velocità, più i 10 del valore di Lovato e ...

