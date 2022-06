Assoluti atletica Rieti, Jacobs vince 100 metri in 10?12 (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai campionati Assoluti di Rieti. Il 27enne sprinter delle Fiamme Oro, doppio oro olimpico nei 100 e nella 4×100, si è imposto in 10?12, con quasi un metro di vento contrario, davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10?16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10?24. In batteria Jacobs aveva corso in 10”17 precedendo Tortu (10?26). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Marcellha vinto i 100ai campionatidi. Il 27enne sprinter delle Fiamme Oro, doppio oro olimpico nei 100 e nella 4×100, si è imposto in 10?12, con quasi un metro di vento contrario, davanti a Chituru Ali (Fiamme Gialle), secondo in 10?16 e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) terzo in 10?24. In batteriaaveva corso in 10”17 precedendo Tortu (10?26). L'articolo proviene da Italia Sera.

