Alessia Marcuzzi torna in tv con 'Boomerissima': che programma sarà (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo una lunga assenza dalla televisione, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma Dal suo addio a Mediaset ne è passato di tempo e i suoi tantissimi fan non hanno mai smesso di chiedersi quanto l'avrebbero rivista in televisione. Sembra che a breve Alessia Marcuzzi sarà finalmente al timone di un nuovo programma, questa volta però sulla Rai. Stando ai rumors il programma, prodotto da Banijay Italia, si chiamerà Boomerissima e andrà in onda su Rai 2. Alessia Marcuzzi (Screenshot da Instagram)L'amatissima conduttrice tornerà in prima serata per un totale di sei puntata, questa la durata del nuovo programma che condurrà su Rai 2.

