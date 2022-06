Verona, Cancellieri verso il Sassuolo: i dettagli (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Sassuolo continua nella sua politica dei giovani e avrebbe trovato l’accordo con il Verona per Cancellieri Il Sassuolo continua nella sua politica dei giovani e avrebbe trovato l’accordo con il Verona per Cancellieri. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le due società si sarebbero trovate sulla base di 6 milioni. Possibile fumata bianca nei prossimi giorni e Cancellieri che potrebbe essere così un nuovo rinforzo per Dionisi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilcontinua nella sua politica dei giovani e avrebbe trovato l’accordo con ilperIlcontinua nella sua politica dei giovani e avrebbe trovato l’accordo con ilper. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le due società si sarebbero trovate sulla base di 6 milioni. Possibile fumata bianca nei prossimi giorni eche potrebbe essere così un nuovo rinforzo per Dionisi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

