Ultime Notizie – Wta Eastbourne 2022 | Giorgi sconfitta in semifinale da Ostapenko

Camila Giorgi esce di scena in semifinale nel torneo Wta 500 di Eastbourne 2022 (erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, cede alla lettone Jelena Ostapenko, numero 14 del ranking Wta e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e nove minuti.

